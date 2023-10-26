Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında Suriye, Filistin ve Fas uyruklu 30 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yunanistan sınırında yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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