Edirne'de aile hekimi evinde ölü bulundu
Edirne'de yakınlarının haber alamadığı Gazimihal Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Doktor Sabri Duygu (62), evinde ölü bulundu. Duygu'nun kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor.
Edirne'de aile hekimi olarak görev yapan doktor Sabri Duygu'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla Duygu'nun Atatürk Mahallesi Arda Caddesi'ndeki evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zili çalan ekipler cevap alamayınca itfaiye ekipleri savcılık izniyle kapıyı kırarak açtı.
İçeri giren ekipler, Doktor Sabri Duygu'nun yatağının üzerinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Duygu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Sabri Duygu'nun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
Sabri Duygu'nun kalp krizi nedeniyle öldüğü şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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