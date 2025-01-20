Bir süredir haber alınamıyordu: Belarus uyruklu şahıs, Antalya'da evinde ölü bulundu
Antalya'da arkadaşlarının ve eşinin bir süredir ulaşamadığı Belarus uyruklu Siarhei Budnik (54), evinde ölü bulundu.
Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 512 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında, dün saat 22.30 sıralarında kendisinden bir süredir haber alınamayan Belarus uyruklu Siarhei Budnik'in arkadaşları, kendisini merak ederek evine gitti.
Kapının açılmaması üzerine yedek anahtar ile eve giren arkadaşları, Budnik'in cansız bedenini görünce durumu 112'ye bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmalarda, Budnik'in bedeni üzerinde şüpheli bulguya rastlamadı.
SİROZ HASTASIYMIŞ
Budnik'in cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının ardından otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan Budnik'in siroz hastası olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Antalya
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