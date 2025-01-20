Bir süredir haber alınamıyordu: Belarus uyruklu şahıs, Antalya'da evinde ölü bulundu

Antalya'da arkadaşlarının ve eşinin bir süredir ulaşamadığı Belarus uyruklu Siarhei Budnik (54), evinde ölü bulundu.

Bir süredir haber alınamıyordu: Belarus uyruklu şahıs, Antalya'da evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 11:29

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 512 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında, dün saat 22.30 sıralarında kendisinden bir süredir haber alınamayan Belarus uyruklu Siarhei Budnik'in arkadaşları, kendisini merak ederek evine gitti.

Kapının açılmaması üzerine yedek anahtar ile eve giren arkadaşları, Budnik'in cansız bedenini görünce durumu 112'ye bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmalarda, Budnik'in bedeni üzerinde şüpheli bulguya rastlamadı.

SİROZ HASTASIYMIŞ

Budnik'in cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının ardından otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan Budnik'in siroz hastası olduğu öğrenildi.

 


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Antalya

İlgili Haberler

Cumhuriyet Gazetesi Galerisi Antalya Çağdaş Sanatlar Fuarı’nda

Cumhuriyet Gazetesi Galerisi Antalya Çağdaş Sanatlar Fuarı’nda
Antalya'da kayıp gençten acı haber geldi

Antalya'da kayıp gençten acı haber geldi
Antalya'da tedirgin eden gaz kokusu: Nedeni belli oldu

Antalya'da tedirgin eden gaz kokusu: Nedeni belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler