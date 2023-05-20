2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Edirne'de ayçiçeği tarlalarında görüldü, uyarı geldi: 'Bu durum yüzde 40'ları aşarsa...'

Ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de köse hastalığına (ayçiçeği mildiyösü) rastlandı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Tarlalarda hastalık görülme durumu yüzde 40'ları aşarsa üreticilerimizin zaman kaybetmeden tarlaları bozup yeniden ekmeleri gerekli" dedi.

AA
Yayınlanma: 20.05.2023 - 09:23
Edirne'de ayçiçeği tarlalarında görüldü, uyarı geldi: 'Bu durum yüzde 40'ları aşarsa...'
Abone Ol google-news

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de bazı ayçiçeği tarlalarında köse hastalığı (ayçiçeği mildiyösü) görüldü.

Bitkinin normal gelişimini engelleyen köse hastalığı verim kayıplarına yol açarken Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ayçiçeğinde görülen hastalıklara karşı üreticilerin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Ziraat Odası saha ekiplerinin incelemelerinin aralıksız sürdüğünü belirten Arabacı, üreticilere de tarlalarını sıkı sık kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

"BU DURUM YÜZDE 40'LARI AŞARSA..."

Tarlalarda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Arabacı, şunları kaydetti:

"Ayçiçeği ekili bazı tarlalarda köse hastalığı görülüyor. Şu an için çok ciddi bir sıkıntı yok. Bölge bölge bazı tarlalarda yüzde 20'ye yakın hastalık gözleniyor. Tarlalarda hastalık görülme durumu yüzde 40'ları aşarsa üreticilerimizin zaman kaybetmeden tarlaları bozup yeniden ekmeleri gerekli. Bu yüzden üreticilerimizin kontrollerini aksatmadan yapmaları gerekli."


EDirne ayçiçeği

İlgili Haberler

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları! AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Edirne'de kaç milletvekili çıkarttı? 2023 Edirne milletvekili sonuçları...

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları! AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Edirne'de kaç milletvekili çıkarttı? 2023 Edirne milletvekili sonuçları...
14 Mayıs 2023 Edirne Cumhurbaşkanı seçim sonuçları! Edirne'de Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Edirne'de kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Edirne Cumhurbaşkanı seçim sonuçları! Edirne'de Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Edirne'de kaç oy aldı?
Edirne’de seyyar sandık, evlerinden çıkamayan seçmenlerin ayağına gitti

Edirne’de seyyar sandık, evlerinden çıkamayan seçmenlerin ayağına gitti

En Çok Okunan Haberler