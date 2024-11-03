Edirne'de beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
Edirne'de beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Metehan G, Fatih Mahallesi 13. Sokak'taki binanın beşinci katındaki evin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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