Edirne’de Bulgaristan’a geçmeye çalışan 53 göçmen yakalandı

Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:52

Güncelleme: 31.08.2023 - 18:19

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde yapılan çalışmalarda, Bulgaristan’a yasadışı yollardan geçmeye çalışan 35 Suriye, 8 Fas, 6 Irak, 3 Mısır ve 1 Afganistan uyruklu toplam 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Yurda yasadışı yollardan giriş yapan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmesi için Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.