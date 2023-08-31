Edirne’de Bulgaristan’a geçmeye çalışan 53 göçmen yakalandı

Edirne’de jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yasadışı yollardan Bulgaristan’a geçmeye çalışan 53 düzensiz göçmen yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:52
Edirne’de Bulgaristan’a geçmeye çalışan 53 göçmen yakalandı
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Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde yapılan çalışmalarda, Bulgaristan’a yasadışı yollardan geçmeye çalışan 35 Suriye, 8 Fas, 6 Irak, 3 Mısır ve 1 Afganistan uyruklu toplam 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Yurda yasadışı yollardan giriş yapan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmesi için Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.


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