Edirne'de çakar ve siren sistemli otomobile rekor ceza!

Edirne'de usulsüz çakar ve siren sistemi bulunan otomobilin sürücüsüne 218 bin lira ceza verildi. Araçta yapılan aramada cop, GPS takip cihazı, kaput keçesine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

Edirne'de çakar ve siren sistemli otomobile rekor ceza!
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AA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 09:55

Edirne Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili 1. Murat Mahallesi'nde durdurdu.

COP, RUHSATSIZ TABANCA, GPS TAKİP CİHAZI VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Siren ve çakar sistemi tespit edilen otomobilde yapılan aramada cop, GPS takip cihazı, kaput keçesine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

Sürücüye aracında usulsüz çakar ve siren sistemi kullanması nedeniyle 218 bin lira ceza uygulandı.

Gözaltına alınan sürücü M.Y. ve araçtaki T.Ç. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #araç #EDirne #çakar #Siren

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