Edirne’de ‘çayır tırtılı’na karşı mücadele: Çiftçilere önemli uyarı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 22:58

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçen ay İpsala, Keşan, Uzunköprü, Meriç ve Enez ilçelerinde yoğun olarak görülen çayır tırtılına karşı üreticilerin ilaçlama çalışmalarını sonlandırdığı kaydedildi.

Çayır tırtılı ile mücadele süresi boyunca üreticiler yer ekipmanları ve dron ile ilaçlama yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çayır tırtılı zararlısı ile ilgili saha kontrollerini sürdürürken, üreticileri de dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“SAHA KONTROLLERİ YAPILDI”

Çayır tırtılı zararlısı ile karşılaşılması durumunda il ve ilçe müdürlükleriyle iletişime geçilmesinin erken teşhis ve mücadele açısından önemli olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı;