Edirne'de cinsel içerikli 1210 ürün ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin bir işyerinde yaptığı aramada cinsel içerikli 1210 ürün ele geçirildi.

DHA
21 Ekim 2022 Cuma, 13:19
Edirne'de cinsel içerikli 1210 ürün ele geçirildi
Abone Ol google-news

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde işletmeciliğini İ.Z.’nin yaptığı iş yerinde arama yaptı.

Aramada, cinsel içerikli 1210 ürün ele geçirildi. İ.Z. hakkında adli işlem başlatıldı. 


Kaçakçılık kaçak EDirne

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler