Edirne'de cinsel içerikli 1210 ürün ele geçirildi

21 Ekim 2022 Cuma, 13:19

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde işletmeciliğini İ.Z.’nin yaptığı iş yerinde arama yaptı.

Aramada, cinsel içerikli 1210 ürün ele geçirildi. İ.Z. hakkında adli işlem başlatıldı.