Edirne'de endişelendiren toplu balık ölümleri
Edirne’nin 2 ilçesinde yer alan Hamzadere sulama kanalında yüzlerce balığın ölmesi bölge halkı ile çiftçisini endişelendirdi.
Edirne'nin İpsala, Keşan ve Enez ilçelerinde tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Hamzadere Sulama Barajı kanallarında toplu balık ölümleri yaşandı.
Bilinmeyen bir sebeple ölen yüzlerce balık suyun üzerini kaplarken, bu manzara ile karşılaşan yurttaşlar tedirgin oldu. Aynı zamanda geçtiği hat boyunca binlerce dönüm tarlanın sulamasının yapıldığı kanaldaki toplu balık ölümleri bölge çiftçisinin de endişelenmesine neden oldu.
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