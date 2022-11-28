Edirne'de endişelendiren toplu balık ölümleri

Edirne’nin 2 ilçesinde yer alan Hamzadere sulama kanalında yüzlerce balığın ölmesi bölge halkı ile çiftçisini endişelendirdi.

İHA
28 Kasım 2022 Pazartesi, 09:39
Edirne'de endişelendiren toplu balık ölümleri
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Edirne'nin İpsala, Keşan ve Enez ilçelerinde tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Hamzadere Sulama Barajı kanallarında toplu balık ölümleri yaşandı.

Bilinmeyen bir sebeple ölen yüzlerce balık suyun üzerini kaplarken, bu manzara ile karşılaşan yurttaşlar tedirgin oldu. Aynı zamanda geçtiği hat boyunca binlerce dönüm tarlanın sulamasının yapıldığı kanaldaki toplu balık ölümleri bölge çiftçisinin de endişelenmesine neden oldu. 



EDirne toplu balık ölümleri

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