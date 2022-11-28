Edirne'de endişelendiren toplu balık ölümleri

28 Kasım 2022 Pazartesi, 09:39

Edirne'nin İpsala, Keşan ve Enez ilçelerinde tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Hamzadere Sulama Barajı kanallarında toplu balık ölümleri yaşandı.

Bilinmeyen bir sebeple ölen yüzlerce balık suyun üzerini kaplarken, bu manzara ile karşılaşan yurttaşlar tedirgin oldu. Aynı zamanda geçtiği hat boyunca binlerce dönüm tarlanın sulamasının yapıldığı kanaldaki toplu balık ölümleri bölge çiftçisinin de endişelenmesine neden oldu.



