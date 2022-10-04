Balık ölümleri görülen Bolu'daki Gölköy Barajı'ndan numune alındı
Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu'da bulunan Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıkları gören yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelerek inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklardan ve sudan numune aldı.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, balık ölümlerinin neden kaynaklandığını bilemediklerini söyleyerek, "Şu anda İl Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli orada araştırma yapıyor. Numuneler alındı. Bunların tahlil ve araştırmaları laboratuvarlarda yapılacak. Ona göre sonuç ortaya çıkacak" dedi.
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