Edirne'de yol çöktü, otomobiliyle 1 metrelik çukura düştü

Edirne'de bir otomobil, oturduğu site çıkışında yolun çökmesi sonucu oluşan yaklaşık 1 metre derinliğindeki çukura düştü. Otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken, otomobilde hasar meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 16:29
Edirne'de yol çöktü, otomobiliyle 1 metrelik çukura düştü
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Edirne'de Mustafa Türkselçi'nin kullandığı otomobil, oturduğu site çıkışında yolun çökmesiyle oluşan yaklaşık 1 metre derinliğindeki çukura düştü. 

SÜRÜCÜ KOMŞULARININ YARDIMIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi İbrahim Ay Caddesi’nde yaşayan emekli albay Mustafa Türkselçi’nin kullandığı otomobil, siteden çıktıktan sonra yolda aniden çökme meydana geldi.

Otomobil oluşan 1 metre derinliğindeki çukura düştü. Araçta mahsur kalan Mustafa Türkselçi, komşularının yardımıyla çıktı.

Otomobil ise getirilen vinç ile çukurdan çıkarıldı.

"VİRAJDAN DÖNDÜM, ÇUKURA DÜŞTÜM"

Aniden yolun çöktüğünü belirten Mustafa Türkselçi, şöyle konuştu:

"Ben arabamı kapalı garajından aldım, virajdan döndüm ve çukurun içinde düştüm. Yol çöktü, arabam yolun içine düştü. Dört tekeri ile araba çukurun içinde. Bir kurtarıcı geldi, ‘Ben bunu kurtaramam’ dedi. Sonra büyük vinç geldi, aracımı kurtardı. Allah’ıma şükürler olsun, canıma bir şey gelmedi."


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