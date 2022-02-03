Edirne'de facia... Sınır bölgesinde yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

03 Şubat 2022 Perşembe, 12:50

İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün Yunanistan tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetti. Bölgede çalışma başlatan jandarma, polis ve AFAD ekipleri, dün geceden beri 7 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaştı. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, ölü sayısının 19'a yükseldiğini belirterek, "İpsala ilçemizde Yunanlar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

OTOPSİ İÇİN İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Ekipler, bölgedeki arama çalışmalarını havadan drone ile sürdürüyor. Donarak ölen göçmenlerin tamamının yetişkin erkek olduğu belirtildi. Göçmenlerin uyruk ve kimlik belirleme çalışmaları da sürüyor.

Türkiye'de kayıtlı olan göçmenlerin kimlikleri parmak izlerinden yapılan kontrolle belirleniyor. Bu arada göçmenlerin cansız bedenleri kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.