Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 10:16

Güncelleme: 25.10.2024 - 10:16

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü mensuplarının illegal yollarla yurt dışına çıkışını engellemek amacıyla yaptıkları koordineli çalışmalar sonucunda, FETÖ şüphelisi R.D'yi Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakaladı.

R.D, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.