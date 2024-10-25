Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de gözaltına alınan FETÖ zanlısı hakimlikçe tutuklandı.

Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 10:16

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü mensuplarının illegal yollarla yurt dışına çıkışını engellemek amacıyla yaptıkları koordineli çalışmalar sonucunda, FETÖ şüphelisi R.D'yi Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakaladı.

R.D, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #fetö

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