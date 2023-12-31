Edirne'de kahvehane denetimi: Kumar oynayan 11 kişiye para cezası verildi

Yayınlanma: 31.12.2023 - 16:41

Güncelleme: 31.12.2023 - 17:12

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zati Yörükler Caddesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığını tespit etti.

Kahvehanede denetim yapan ekipler çok sayıda iskambil kağıdı, oyun makinesi ve 59 bin 120 lira ele geçirdi.

Kumar oynadığı tespit edilen 11 kişiye 44 bin 605 idari para cezası uygulandı.

İş yeri sahibine de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.