Edirne'de kent genelinde operasyon: 11 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de kent genelinde operasyon: 11 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:02

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

11 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #EDirne

İlgili Haberler

Edirne'de kent genelinde operasyon: 15 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de kent genelinde operasyon: 15 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de vahşet! Yavru köpekler poşet içinde çöpe atıldı, savcılık harekete geçti: 2 gözaltı

Edirne'de vahşet! Yavru köpekler poşet içinde çöpe atıldı, savcılık harekete geçti: 2 gözaltı
Edirne'de kent genelinde operasyon: 9 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de kent genelinde operasyon: 9 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler