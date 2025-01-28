Edirne'de kent genelinde operasyon: 9 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 yabancı uyruklu yakalandı.

Edirne'de kent genelinde operasyon: 9 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 10:04

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, yurda yasa dışı yollarla giren 19 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #EDirne #göçmen #göçmen kaçakçılığı

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