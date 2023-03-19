Edirne'de müşterilerinin hesabından para çeken banka çalışanı tutuklandı

Edirne'de müşterilerinin hesabından yaklaşık 6 milyon lira çektiği iddiasıyla gözaltına alınan banka çalışanı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 14:40
Edirne'de müşterilerinin hesabından para çeken banka çalışanı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan H.E.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iki gün önce banka çalışanı H.E.Ö.'yü müşterilerinin hesabından izinsiz para çektiği iddiasıyla gözaltına almıştı.

H.E.Ö. ifadesinde, müşterilerinin hesabından 5-6 milyon lira nakit çektiğini, parayı arkadaşı firari şüpheli G.G.'ye verdiğini, kendisinin de dolandırıldığını ileri sürmüştü.

H.E.Ö., arkadaşı G.G.'den şikayetçi olmuştu.

Polis ekipleri G.G.'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.


EDirne banka para

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