Edirne'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!

Edirne'de sınır hattında ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 15:27
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Vaysal köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'nden ve çevre belediyelerden ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan dün gece aynı bölgeye yakın bir alanda itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında 9 dönümlük ormanlık alan zarar görmüştü.

 

 

 

 


EDirne ormanlık alan Orman Yangın

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