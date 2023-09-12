Edirne'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Yayınlanma: 12.09.2023 - 11:39

Güncelleme: 12.09.2023 - 11:39

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Tekel Sokak'ta S.K., idaresindeki otomobil ile ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki tescilsiz motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan motosiklet sürücüsünü Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Bölgeye gelen polis ekipleri ise yaptığı araştırmalar ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemesinin ardından motosiklet sürücüsünün ters istikamete gittiğini fark etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.