Antalya'da feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 11:25
Antalya'da feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Korkuteli istikametinden gelen E.K'nin kullandığı 07 AUJ 291 plakalı otomobil, Elmalı ilçesi Yeni Mahalle yakınlarında A.T. yönetimindeki 06 BB 288 plakalı otomobille çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada, 07 AUJ 291 plakalı araçta yaralanan Yasin Akbaş, 112 Acil Servis ambulansıyla götürüldüğü Elmalı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan sürücüler E.K, A.T. ile her iki araçta bulunan H.D, Z.T. ve Y.K. Antalya ve Elmalı'daki hastanelere kaldırıldı.


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acil servis 112 Acil Antalya

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