Edirne'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Edirne'de bir otomobil yoldan çıkarak 3 metrelik şarampole devrildi. Kazada, araçtaki iki kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde yoldan çıkıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.
Uzunköprü ilçesinden Keşan istikametine seyreden D.A. idaresindeki 39 NS 674 plakalı otomobil, Paşayiğit Mahallesi'nde yoldan çıkarak 3 metrelik şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan kazazedeler itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kazada S.A. (60) ve F.A. (51) yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan T.A. (25) ile B.A. (25) ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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