Edirne'de sağanak sele dönüştü: 1 kişi yaşamını yitirdi

13 Aralık 2021 Pazartesi, 08:33

Enez ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle Enez-Keşan kara yolu ekipler tarafından ulaşıma kapatıldı.

Sel nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, Orman İşletme ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 11 kişiyi kurtardı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sultanice köyünde suya kapılıp kaybolan Murat Güneş’in cansız bedeni bulundu. AFAD ekiplerinin evinin yakınında bulduğu Güneş’in cenazesi Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.