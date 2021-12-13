Edirne'de sağanak sele dönüştü: 1 kişi yaşamını yitirdi
Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak etkili oldu, su baskınları nedeniyle ev ve yollarda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı. Suya kapılıp kaybolan Murat Güneş'in ise cansız bedenine ulaşıldı.
Enez ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle Enez-Keşan kara yolu ekipler tarafından ulaşıma kapatıldı.
Sel nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, Orman İşletme ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 11 kişiyi kurtardı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sultanice köyünde suya kapılıp kaybolan Murat Güneş’in cansız bedeni bulundu. AFAD ekiplerinin evinin yakınında bulduğu Güneş’in cenazesi Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
En Çok Okunan Haberler
- Eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti
- Kar için tarih verildi
- Arınç canlı yayını terk etti
- Uzman er kadın polisi bıçakladı
- Bakan Özer'den uzaktan eğitim değerlendirmesi
- Peker aylar sonra kamera karşısında
- Son ankette 3 parti dikkat çekti
- Erdoğan fotoğrafını yere atmıştı: Tutuklandı
- Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın iddiası!
- Bir sigara grubuna daha zam geldi