Edirne'de sağanak yağış, Kapıkule Sınır Kapısı'nda su baskınlarına neden oldu

Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nın bazı alanlarında su baskınları yaşandı. Kapıkule’de uzun araç kuyrukları oluştu.

ANKA
03 Eylül 2022 Cumartesi, 00:36
Edirne'de sağanak yağış, Kapıkule Sınır Kapısı'nda su baskınlarına neden oldu
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Edirne’de bugün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı’nın bazı alanlarını su bastı.

Kapıkule sınır kapısında su baskınları nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yaz talini Türkiye’de geçir için Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen ve tatilleri sona erdiği için dönüş yolunda olan gurbetçiler ile kente alışveriş için gelen Bulgar turistler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zor anlar yaşadı.


EDirne Kapıkule Sınır Kapısı bulgar

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