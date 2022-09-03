Edirne'de sağanak yağış, Kapıkule Sınır Kapısı'nda su baskınlarına neden oldu
Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nın bazı alanlarında su baskınları yaşandı. Kapıkule’de uzun araç kuyrukları oluştu.
Edirne’de bugün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı’nın bazı alanlarını su bastı.
Kapıkule sınır kapısında su baskınları nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yaz talini Türkiye’de geçir için Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen ve tatilleri sona erdiği için dönüş yolunda olan gurbetçiler ile kente alışveriş için gelen Bulgar turistler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zor anlar yaşadı.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Erdoğan'dan çarpıcı 'Albayrak' çıkışı
- Dikkat çeken oran: Millet İttifakı fark attı!
- Şarkıcı Gülşen için istenen ceza belli oldu
- Ebru Baki: 'Ödediğim paraya inanamadım'
- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Erdoğan’a yanıt
- Şık'tan Erdoğan'a jet yanıt
- SPK’den batık şirket yöneticiliğine
- Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
- Meteoroloji pazartesi için uyardı: O illere dikkat!