Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Edirne'deki silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Husumet olduğu ileri sürülen S.M. ve E.K. Saraçlar Caddesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
S.M. tabancayla E.K'yi ayağından vurdu.
Sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırılan E.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay sonrası kaçan S.M. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: #EDirne #silahlı kavga
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