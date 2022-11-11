Edirne’de 'tefecilik- yağma' suç örgütüne operasyonda 11 gözaltı
Edirne'nin Uzunköprü ve Lalapaşa ilçelerinde 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarını işleyen organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçelerinde 'tefecilik' ve 'yağma' suçları işleyen organize suç örgütüne yönelik 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 11 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 47 mermi, 20 av fişeği, içinde isimler ve para miktarları yazılı 4 tahsil defteri; değeri 300 bin lira olan, 20 farklı isim adına düzenlenmiş senet, 32 boş senet, 10 cep telefonu, 10 SIM kart, 4 flash bellek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 62 bin 950 lira, şüpheliler tarafından yapılmış olan 875 bin lira ve 18 bin 950 dolar miktarında banka havale dekontu ele geçirildi.
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