Edirne’de Tiny House tepkisi: 'Tarım arazilerinin işgal edilmesi endişe vericidir'

Yayınlanma: 27.05.2024 - 15:33

Güncelleme: 27.05.2024 - 15:33

Edirne'de sivil toplum kuruluşları Tiny House adı verilen küçük evlerin tarım arazileri üzerine kurulmasına tepki gösterdi. Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı şunları söyledi:

"Bu şekilde tarım arazilerinin izinsiz olarak Tiny House adı verilen küçük evlerin kurulması suretiyle işgal edilmesi endişe vericidir. Bu eylemler hem tarımın sürdürebilirliğini tehdit etmekte hem de çevresel dengenin bozulmasına yol açmaktadır. Bu şekilde hiçbir izin alınmadan gelecek nesillere borcumuz olan tarım topraklarımızın yok olmasına müshade edilmemelidir. Bu noktada tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda toplum olarak daha duyarlı olmalıyız. Edirne ilinde ve diğer bölgelerde yaşanan bu tür izinsiz yapılaşmaların önlenmesi için yerel yönetimlerin güçlü politikalar geliştirmesi ve etkin denetim mekanizmaları oluşturulması kamuoyunu bilinçlendirmek ve sorunu çözümü için harekete geçmek amacıyla tarım arazilerin izinsiz olarak işgal edilmesine karşı ortak bir mücadele yürütülmesi gerekmektedir."

"HAVUZUN TARIM ARAZİSİNDE NE İŞİ VAR?"

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk yapılan işlemler sonucu tarlaların tarım alanının dışına çıktığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu öyle bir hal aldı ki, çılgınca olmaya başladı. Özellikle depremden sonra her önüne gelen bir tane tarla ile emlak fiyatlarını karşılaştırıyorlar. Çok düşük olunca internet üzerinden sınırsız tarla alıyorlar. Bu tarlalar tamamen tarım dışına çıkıyor. Her şey kanunda belirtilsin. Hangi köylerde olacak, köylerin neresinde olacak sınırsız bir şekilde, adam 'hobi bahçesi yapacağım' diyor, havuz yapmış. Havuzun tarım arazisinde ne işi var? Havuzlu villa istiyorsa gidecek deniz boyundan alacak."