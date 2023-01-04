Edirne'de toplu ulaşıma zam kararı

04 Ocak 2023 Çarşamba, 20:17

Edirne Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında alınan kararla birlikte Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) ücretlerine bugün zam yapıldı. Kent kartla sivil biniş 6 lira 88 kuruştan 9 liraya, öğrenci 4 lira 75 kuruştan 6 lira 45 kuruşa, kredi kartı ya da temassız kart kullanımı 10 liraya, QR biletler ise 11 lira olarak meclisten geçti.

Öte yandan AKP Grubu, ETUS’un hizmet kalitesini artırmadığı gerekçesi ile zam kararına ‘hayır’ oyu kullandı. Ancak zam kararı oyçokluğu ile meclisten geçti. Zammın önümüzdeki günlerde uygulamaya geçmesi bekleniyor.

Kentte taksimetre ücretlerine de zam geldi. Buna göre 12 lira 50 kuruş olan taksimetre açılış tarifesi 15 lira, 25 lira olan minimum yolculuk ücreti ise 30 liraya çıktı. Öğrenci servis ücretlerinde de aynı oranda zam yapıldı. 0-3 yaş arası servis ücreti 600 lira, 3-6 yaş arası 725 lira, 6-10 yaş arası 835 lira, 10-15 yaş arası 930 lira, 15 kilometreyi aşan her kilometre için 23 lira, rehber olması gereken araçlarda tarife üzerine eklenecek ücret ise 185 lira olarak belirlendi.