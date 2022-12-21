UKOME toplandı: Toplu ulaşım zammı için asgari ücretin açıklanması beklenecek

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam için, asgari ücretin belirlenmesinin beklenmesine karar verildi. UKOME, ulaşım ücretlerine zam teklifinin görüşülmesi için olağanüstü toplantı yapılacağını duyurdu.

DHA
21 Aralık 2022 Çarşamba, 16:02
UKOME toplandı: Toplu ulaşım zammı için asgari ücretin açıklanması beklenecek
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UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Aralık ayı toplantısı Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, İETT Genel Müdürlüğü'nün teklifiyle, Bostancı-Dudullu metro hattının 1 Ocak'ta açılması sonrası, metro hattını destekleyecek 13FY Batı Ataşehir/Finans Merkezi-Yedpa ile 10EK Esatpaşa-Kozyatağı metro otobüslerinin ihdas edilmesi konusu görüşüldü.

Yapılan oylamada, iki yeni otobüs hattı kabul edildi. Toplu ulaşım ücretlerine zam teklifinin görüşülmesi için, asgari ücretin açıklanmasının beklenmesine, UKOME'nin daha sonra olağanüstü toplantıya çağrılmasına karar verildi. 

 


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