Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı, 17 Bin TL para bulundu
Edirne'nin Keşan ilçesinde metruk binada yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı, birinin üst aramasında ise 17 bin 860 TL para bulundu.
Edirne’nin Keşan ilçesinde metruk binada ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.K, M.İ., T.Ü., N.H., Ö.B. ve D.K.’nin içerisinde bulunduğu Yeni Mescit Mahallesi Huzur Sokak’taki metruk binada kontrol yaptı. Yapılan kontrollerde, 3 adet poşet içerisinde, 11 fişek peçeteye sarılı halde toplamda 473.87 gram kimyasala bulanmış tütün ile 0.32 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelilerden D.K.’nın üst aramasında da, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 860 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı!
- Madem tarih yazmaya karar verdiler: Yozgat'ta olacağız!
- AKP Genel Merkezi'nde polis intiharı!
- Özel'den Bakan'a sert tepki
- Berkay Gezgin'in de arasında olduğu 102 gence tahliye!
- Ülkeyi seçime götürecek seçim
- Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na atamalar
- Yandaş medya milli oyuncuyu hedef gösterdi!
- CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali başvurusuna ret!
- Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi!