Edirne'de yoğun sis etkisi... Görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.

Edirne'de yoğun sis etkisi... Görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü
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DHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 11:59

Edirne, dün sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Sis öğleden sonra dağılırken, bu sabah saatlerinde yeniden etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte, başta Selimiye Camisi, Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki tarihi köprüler sisle kaplandı.

Polis, trafikte sorun yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı ve sürücüleri uyardı.

Hava sıcaklığının 10 derece olduğu kentte, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

 


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