Edirne'de yolcu minibüsü, kamyonete çarptı: 6 yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde seyir halindeki bir yolcu minibüsü, aynı yönde giden kamyonete arkadan çarptı. 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Keşan-Uzunköprü yolundaki Kozköy köyü sapağında meydana geldi. Keşan'dan Uzunköprü yönüne giden Gürel Karagöz (51) yönetimindeki 22 NL 360 plakalı yolcu minibüsü, Ferit Kenar'ın (41) kullandığı 22 RM 814 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü Kenar ile otobüste bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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