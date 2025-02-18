Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:53

Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentin yüksek kesimlerinde yağmur yerini, kar yağışına bıraktı.

Kar, Bulgaristan sınırına yakın köyleri beyaz bir örtüyle kapladı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda da etkisini gösteren kar yağışının ulaşımda olumsuzluğa neden olmaması için çalışma yürütülüyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının aralıklarla perşembe gününe kadar sürmesi öngörülüyor.


Etiketler: #EDirne #Kar #kar yağışı

İlgili Haberler

Ortalık bir anda karıştı... İstanbul'da yolcu servisinde 'bagaj' kavgası: 'Biz çalışanız hamal değiliz!'

Ortalık bir anda karıştı... İstanbul'da yolcu servisinde 'bagaj' kavgası: 'Biz çalışanız hamal değiliz!'
Amasya'nın 2 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Amasya'nın 2 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
ABD ve Rusya Riyad’da masada, Zelenskiy Ankara’da: Büyük güçler Ukrayna üzerinde pazarlıkta

ABD ve Rusya Riyad’da masada, Zelenskiy Ankara’da: Büyük güçler Ukrayna üzerinde pazarlıkta
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler