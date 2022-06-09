Edremit Belediye Başkanı Arslan'a saldıran kişi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı makamında darbeden Mecit Temur (48), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)
09 Haziran 2022 Perşembe, 09:36
Edremit Belediye Başkanı Arslan'a saldıran kişi tutuklandı
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Avcılar altı mevkisinde Edremit Belediyesi'ne ait bir arsayı, daha önce kiralayan kişiden devraldığı belirtilen Mecit Temur, iddiaya göre burada düzenleme yapmak için belediyenin iş makinelerini kullanmaya başladı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ücret ödemeden kullanıldığını öğrendiği iş makinelerini geri çektirdi. Çalışmaların durmasına sinirlenen Mecit Temur, dün makamına gittiği Belediye Başkanı Arslan'a kafa atarak darbetti. Burnunda kırık oluşan Başkan Arslan, Edremit Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.

2'Sİ MÜDÜR 3 PERSONEL GÖREVDEN ALINDI

Polis ekiplerince gözaltına Mecit Temur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Temur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada Edremit Belediye Başkanı Arslan'ın talimatıyla, Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici, Park Bahçeler Müdürü Yusuf Madanoğlu ve Güvenlik Amiri Sedat Bulduk soruşturmanın selameti gerekçesiyle görevden alındı.


Balıkesir edremit Selman Hasan Arslan

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