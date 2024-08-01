Edremit Belediye Başkanı köpek sahiplendi

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sahipsiz bir sokak köpeğini sahiplendi.

İHA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 17:46
Edremit Belediye Başkanı köpek sahiplendi
Abone Ol google-news

Bir süre önce Edremit Belediyesi civarında dolaşmaya başlayan sahipsiz sokak köpeğini sahiplenen Başkan Ertaş, bölgenin yöresel ürününden esinlenerek köpeğe 'Zeytin' ismini verdi. Zeytin için Edremit Belediyesi Hizmet Binası başkanlık girişinde bir kulübe yapıldı. Zeytin’i sahiplenen Başkan Ertaş, köpeğin sağlık kontrollerini ve aşılarını yaptırdı. Ayrıca sahiplenilen köpeğe çip uygulaması da gerçekleştirildi.

Başkan Ertaş, yaptığı açıklamada Zeytin adını verdiği köpeğin artık kendileri ile birlikte yaşayacağını belirterek, "Zeytin bizim artık. Edremit Belediyemizde bizimle birlikte yaşayacak bir dostumuz oldu. Onunla birlikte Edremit’te yaşayacağız. Onun bakımlarını yapacağız, karnını doyuracağız ve sokaktaki yaşayan dostlarımıza, canlarımıza bakışımızı buradan Zeytin'le birlikte tüm Edremit’e, Balıkesir’e ve Türkiye’mize duyuracağız" dedi.


edremit haberleri sokak köpeği haberleri Zeytin haberleri

İlgili Haberler

Özgür Özel, Burdur'da köpek sahiplendi

Özgür Özel, Burdur'da köpek sahiplendi
Görüntüler İstanbul'dan: Eve hırsız girdi, köpek olan biteni böyle izledi

Görüntüler İstanbul'dan: Eve hırsız girdi, köpek olan biteni böyle izledi
Sokak köpeklerine ilişkin yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’na geldi, muhalefet direniyor

Sokak köpeklerine ilişkin yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’na geldi, muhalefet direniyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler