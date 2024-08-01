Edremit Belediye Başkanı köpek sahiplendi

Yayınlanma: 01.08.2024 - 17:46

Güncelleme: 01.08.2024 - 17:46

Bir süre önce Edremit Belediyesi civarında dolaşmaya başlayan sahipsiz sokak köpeğini sahiplenen Başkan Ertaş, bölgenin yöresel ürününden esinlenerek köpeğe 'Zeytin' ismini verdi. Zeytin için Edremit Belediyesi Hizmet Binası başkanlık girişinde bir kulübe yapıldı. Zeytin’i sahiplenen Başkan Ertaş, köpeğin sağlık kontrollerini ve aşılarını yaptırdı. Ayrıca sahiplenilen köpeğe çip uygulaması da gerçekleştirildi.

Başkan Ertaş, yaptığı açıklamada Zeytin adını verdiği köpeğin artık kendileri ile birlikte yaşayacağını belirterek, "Zeytin bizim artık. Edremit Belediyemizde bizimle birlikte yaşayacak bir dostumuz oldu. Onunla birlikte Edremit’te yaşayacağız. Onun bakımlarını yapacağız, karnını doyuracağız ve sokaktaki yaşayan dostlarımıza, canlarımıza bakışımızı buradan Zeytin'le birlikte tüm Edremit’e, Balıkesir’e ve Türkiye’mize duyuracağız" dedi.