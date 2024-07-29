Sokak köpeklerine ilişkin yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’na geldi, muhalefet direniyor

Yayınlanma: 29.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.07.2024 - 04:00

TBMM Genel Kurulu, sokakta yaşayan köpeklerin sahiplenilmediği taktirde öldürülmesini içeren ve kamuoyunda “katliam yasası” olarak bilinen 17 maddelik “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi”ni görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Teklif, üç gün süren görüşmelerin ardından 23 Temmuz’da TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edilmişti. Gündeme geldiği günden bu yana yurttaşların ve muhalefetin ağır tepkileriyle karşılaşan teklifin görüşmelerine CHP grubu tam kadro katıldı. CHP grubundan milletvekillerine gönderilen mesajda, “CHP Grubu olarak gerekli direnci hep birlikte göstermek için bütün arkadaşlarımızın eksiksiz ve mazeretsiz genel kurula katılımı son derece önemlidir” ifadesi kullanıldı.

‘AKLI, BİLİMİ KULLANMIYORUZ’

Genel Kurul’da teklif görüşülmeye başlanmadan önce söz alan CHP Grupbaşkanvekili Ali Mahir Başarır, “Tabii ki evlatlarımızı düşüneceğiz, çocuklarımızı düşüneceğiz. Ama bunun çözümü milyonlarca hayvanı bir toplama kampına alıp önünü, sonunu düşünmeden, planlamadan ölüme terk etmek mi? Hayır, değil. 2004’ten bugüne kadar alınan, önerilen tedbirlerin hiçbiri uygulanmamış. Biz maalesef ki bu noktaya gelmişiz. Şimdi sorumluluğu belediyeler üzerinden ve sorumluluğu onlara atarak çözmek istiyoruz. Burada aklı, bilimi kullanmıyoruz. Bu yasa toplumu ikiye bölüyor; sosyal medyada maalesef ki bazı sahte hesaplardan işte hayvanseverlere saldırılıyor. Yöntem bu olmamalı. Bu yasa görüşülmeden önce son kez bir çağrıda bulunuyoruz” dedi. Başarır; belediyelerle, merkezi yönetimlerle, üniversitelerle, veteriner hekimlerle, STK’larla birlikte çözüm üretilebileceğini söyledi. Başarır, “Çözüm onları katletmek değil, onları bir yerde toplamak değil, yerinde aşılatıp, yerinde kısırlaştırıp yaşatarak olabilir. bu bütçeyi, bu ülkeye hayvanseverler ve belediyeler, merkezi yönetim verebilir. Anayasa’ya aykırı olan bu yasa teklifini uzun uzun konuşacağız gelmeden bir kez daha gözden geçirmesini AKP ve MHP Grubuna öneriyorum” diye konuştu.

Teklifin, muhalefet ve yurttaşlar tarafından en çok karşı çıkılan 5’nci maddesinden “ötanazi” ifadesi çıkarılmıştı. Ancak hayvanların, Veteriner Hizmetleri Yasası’ndaki yönlendirmelere göre öldürülmelerine izin verildi.

SORUMLULUK BELEDİYELERDE

Yasa teklifi ile birlikte evcil hayvanını sokağa terk edenlere yönelik para cezaları artırılırken, sokak hayvanları için barınak yapılması, sahiplendirilmesi, kısırlaştırılması ve ötanazi konusunda belediyeler sorumlu tutuluyor. Sorumluluklarını yerine getirmeyen belediye başkanlarına ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Mevcut yasadaki “yakala-kısırlaştırsal” yöntemi terk edilerek “yakalakısırlaştır-tut-sahiplendir” yöntemine geçiliyor.

