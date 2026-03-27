Edremit'te bir çöplükte 40'a yakın ölü sokak köpeği bulunması protesto edildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir çöplükte yaklaşık 40 sokak köpeğinin ölü bulunması, hayvanseverlerin tepkisine yol açtı. Körfez Hayvan Hakları Gönüllüleri’nin çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, belediye önüne kadar yürüyerek yaşanan durumu protesto etti.

"Öldüren değil yaşatan yasa", "Doğanın dengesi hayvanlarla korunur", "Bu canlara kimler kıydı" yazılı pankartlar taşıyan hayvanseverler, yaptıkları konuşmalarda yetkilileri göreve davet etti.

Protesto katılan hayvanseverlerden Aşkın Çelik, sahipsiz hayvanlara yönelik hayata geçirilen yasal düzenlemeleri eleştirerek, "Yasa can dostlarımızı birer canlı değil, yok edilmesi gereken bir dosya olarak görenlerin eseridir. İşte o yasa bugün yereldeki liyakatsiz ellerde birer ölüm makinesine dönüşmüştür. Biz sizin o kanlı yasalarınızı da o yasaların arkasına sığınan vicdansız uygulamalarınızı da tanımıyoruz" dedi.

Bir başka hayvansever de yerel yönetimlerin tutumunu eleştirerek, "Her metrekaresinden sorumlu olduğunuz bu topraklarda iş makineleri ile o canların üzerine toprak atılırken, siz hangi fildişi kulelerinizde oturuyordunuz. Hangi rant hesapları içindeydiniz. Edremit Belediyesi liyakatsiz kadroları ile denetimsiz bıraktığı taşeronları ile bu katliamın doğrudan ortağıdır" ifadelerini kullandı.