Edremit’te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 252 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde başlatılan takipli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) faaliyetinde Edremit ilçesi, Hekimzade ve Tuzcumurat Mahallelerinde, 1 ev, 1 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramalarda; 252 adet sentetik hap, 1 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak yakalanan E.Ö. (27), E.Ö. (29) ve L.Ö. (54) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.
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