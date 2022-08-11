Efeler Belediyesi'nde üstyapı seferberliği
Efeler Belediye ekipleri asfalt kaplama aracıyla tarım üreticilerinin sıklıkla kullandığı, beş mahalleyi birbirine bağlayan toprak yolları asfaltladı.
Aydın'da Efeler Belediyesi ilçe genelinde sorumluluk alanında bulunan yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü Dalama Yeniköy ve Kocagür mahallelerinin ardından son olarak Tariş alanı ile Kuyulu Mahallesi arasındaki 13 kilometrelik yolda çalışmalara başladı.
Ovaeymir, Kadıköy, Işıklı, Şevketiye ve Kuyulu mahallelerini birbirine bağlayan, üreticilerin yoğun olarak kullandığı toprak yol asfaltlanarak ulaşımın kolaylıkla yapılması sağlandı.
BAŞKAN ATAY SÖZ VERDİ YAPTI
Efeler Belediyesi envanterine eklenen son teknoloji ürünü sathi asfalt kaplama aracı, Mayıs ayındaki tanıtımın ardından hizmete girmişti. Efeler Belediye Başkanı Atay, araç sayesinde ilçenin uygun olan her bölgesinde, köy ve yayla yollarında asfaltlama çalışmaları yapacaklarını söylemişti. Yolu sıkça kullandıklarını söyleyen üreticiler Başkan Atay’a verdiği sözü yerine getirdiği için teşekkürlerini iletti.
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