Efeler Belediyesi’nin enginarları toprakla buluştu

12 Eylül 2022 Pazartesi, 17:09

Efeler Belediyesi’ne ait tarım arazilerinin üretime açılmasının ardından enginardan, şevketi bostana kadar çok çeşitli ürün yetiştirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda enginar fideleri, Tepecik Mahallesi’nde bulunan arazide toprakla buluşturuldu. Dikimi gerçekleştirilen yüksek verimli erkenci olma özelliğine sahip hibrit enginarların (enginar kalbi) Şubat ve Mayıs ayları arasında hasat edilmesi planlanıyor.

EFELER’İN ENGİNARINI DÜNYAYA TANITMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Diğer yandan Efeler Belediyesi'nin, Efeler’in enginarını dünyaya tanıtmak ve marka haline getirmek için geçen sezon hasat edilen enginarlar, tarımsal ürün fabrikasında çalışan kadınların emeği ile enginar kalbi, yarılmış enginar kalbi, saplı enginar, çanak enginar, doğranmış çanak enginar gibi çeşitli formlarda işlenerek kavanozlanmıştı. Efe Bakkal’da uygun fiyatla ilçe halkının tüketimine sunulan enginarlar, son olarak 91’inci İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF), dünyanın en önemli gastronomi fuarlarından Terra Madre’de görücüye çıktı. Ayrıca “Efeler’den Güzelyurt’a Uzanan Enginarın Yolcuğu” isimli proje kapsamında Efeler enginarının tohumları, fideleri yavru vatandaki arazide yetiştirilmek üzere kardeş şehir Güzelyurt’a gönderildi.