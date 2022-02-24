Efeler Gastronomi Festivali için geri sayım başladı
Aydın'da Efeler Belediyesi’nin düzenleyeceği Efeler Gastronomi Festivali kapsamında yapılacak yemek yarışması için başvurucu süreci başladı.
Aydın'ın yöresel ürünleri ve lezzetlerinin tanıtımı için proje hazırlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Beslenme” sloganı ile gastronomi festivali düzenliyor. 2020 yılında pandemi tedbirleri nedeniyle ertelenen Efeler Gastronomi Festivali, bu yıl 25-27 Mart 2022 tarihleri arasında birbirinden renkli etkinliklerle gerçekleştirilecek.
YARIŞMAYA BAŞVURMAK İÇİN SON TARİH 12 MART
Pınarbaşı Mesire Alanı’nda düzenlenecek festivalde Efeler ve Ege Bölgesi’nin yöresel yemekleri tanıtılacak. Çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla şenlik havasında geçmesi beklenen festival kapsamında bir de yemek yarışması düzenlenecek. Yarışmada hünerlerini sergilemek isteyenler için başvurular başladı. Adaylar, 12 Mart 2022 Cumartesi gününe kadar Uğur Mumcu Parkı’ndaki Gastronomi Tanıtım Standı’na başvuruda bulunabilecek.
Efelerli yarımacıların hazırlayacağı yemekler gastronomi alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Eğitim, sergi, panel, konser ve tadım çalışmalarının da gerçekleştirileceği 1. Efeler Gastronomi Festivali için geri sayım başladı. Festival 25 Mart Cuma günü saat 14.00’te düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak.
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