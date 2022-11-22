Efeler ‘Öğretmenler Günü’nde Sinan Meydan’ı ağırlayacak

22 Kasım 2022 Salı, 10:17

Efeler Belediyesi’nin ‘Yazarlar Efeler’de Buluşuyor’ etkinlikleri devam ediyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında perşembe günü saat 18.00’de Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nda Tarihçi ve yazar Sinan Meydan vatandaşlarla buluşacak.

BAŞKANDAN DAVET

Başkan Atay, Efeler halkını, Sinan Meydan söyleşisine davet ederek, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinde yaptığı araştırmalarla tanınan Türk Tarihçi ve Yazar Sinan Meydan’ı Efeler’imizde ağırlayacak olmaktan mutluyuz. Tüm vatandaşlarımızı Perşembe günü saat 18.00’de Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nda gerçekleştireceğimiz bu anlamlı söyleşiye davet ediyorum. Bu vesileyle şimdiden Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.