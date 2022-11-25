Efeler, Sinan Meydan’ı ağırladı

25 Kasım 2022 Cuma, 10:27

Efeler Belediyesi Öğretmenler Günü kapsamında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan yazar Sinan Meydan’ı ağırladı. Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nda gerçekleşenın söyleşiye Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay ve Efelerli yurttaşlar katıldı.

Oldukça yoğun ilgi gösterilen söyleşide konuşan Başkan Atay, Sinan Meydan’ın Atatürk üzerine yaptığı muhteşem söyleşinin ardından Meydan’a çiçek takdim ederek, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bizleri kırmayarak çok güzel bir konferans gerçekleştiren Sinan Meydan’a çok teşekkür ederiz. Sağ olsun bugün aramızdaydı ve bizlere cumhuriyetimizin nerelerden nerelere geldiğini gösterdi. Biz de Efeler’de yaşayan yurttaşlar olarak Sinan Meydan’a söz vermek istiyoruz. Umudumuzu Efeler’de hiçbir zaman kaybetmedik, sonuna kadar zafere ulaşacağız, inanın buna.” dedi.

SİNAN MEYDAN’DAN BAŞKAN ATAY’A ÖVGÜ

Sinan Meydan Başkan Mehmet Fatih Atay ve projeleri ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanırken “Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a bu etkinlik için çok teşekkür ederim. Çok doğru bir nokta, çok doğru bir yerdeyim. Bu bakımdan da ayrıca çok mutluyum. Bugün Efeler’i gezdim. Çok güzel sosyal tesisler gördüm. 3 tane kreş gördüm, kadınlar için yapılmış olan, onların sohbet edip sosyalleşebilecekleri yerler gördüm. Bir fabrikaya gittim. Müthiş güzel işler yapılmış burada. ‘İnanıyoruz ve yapıyoruz’ sloganında olduğu gibi inanınca yapılabiliyor. Efeler’de gördüklerim bunun kanıtı. Sağ olun, var olun başkanım.” diye konuştu.