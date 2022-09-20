Efeler’de kadın emeği ürünler çeşitleniyor

20 Eylül 2022 Salı, 11:04

Efeler Belediyesi’nin yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda domates konserveleri dolmaya başladı. Sadece kadınların istihdam edildiği tarımsal ürün fabrikasında üretilen; enginar kalbi, saplı enginar, çanak enginar konserveleri, şevketi bostan, deniz börülcesi, deniz fasulyesi, erişte gibi ürünlere bir yenisi daha eklendi.

Gödrenli Mahallesi’ndeki Efeler Belediyesi’ne ait 29 dönümlük tarım arazisinde yetiştirilip hasat edilen domatesler fabrikada işlenmeye başladı. Domateslerin bir bölümü kurutulurken, bir bölümü de kadın çalışanların emekleriyle domates konservelerine dönüşüyor.

Üretilen menemenlik domates konservesi, doğranmış yemeklik domates konserveleri ile kurutulmuş domatesler Efeler halkının sofralarında yerini alacak. Fabrikada üretilen tüm ürünler Efe Bakkal’da uygun fiyatla vatandaşların tüketimine sunulurken, yakın zamanda aktif hale gelecek olan internet sitesi üzerinden de tüm dünyaya satışı yapılabilecek.