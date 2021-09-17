Efeler'de kariyer merkezi açıldı

17 Eylül 2021 Cuma, 07:04

Seçim vaatlerinden birini daha yerine getirmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Başkan Mehmet Fatih Atay, “İki buçuk yılda belediyemize 5 bine yakın iş başvurusu geldi ve başvuranların büyük çoğunluğu da üniversite mezunuydu. Bu durum beni derinden etkiledi. İyi bir üniversiteden mezun olmuş, iki tane yabancı dil bilen bir gencimiz vardı. O da işsizdi. Onu arayan belki de çok işveren vardı ve o bu durumdan habersizdi. İşte kariyer merkezimiz bu kötü durumu ortadan kaldırmak için çalışacak. İş arayanları eleman arayan işverenlerle buluşturacak. İlçemizin yetişmiş insan kaynağından doğru şekilde faydalanmayı sağlayacak” dedi. Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi’nin İŞKUR’la yarışmak amacıyla kurulmadığını vurgulayan Başkan Atay, “Devletle yarışmıyoruz, sadece bürokratik sorunlarla uğraşmadan, Efeler’imizde iş arayan gençlerimizi işe kavuşturmanın bir yöntemini aradık ve onu gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz sistemde önce Efeler’de iş arayan gençlerimiz öne çıkacak, daha sonra ülke çapında hizmet verilecek” diye konuştu. Sistemin işlemesi için asıl önemli görevin işverenlere düştüğünü söyleyen Başkan Atay, “Umarım işyeri sahipleri de kariyer merkezimizi kullanarak sistemden etkin şekilde faydalanıp eleman ihtiyaçlarını karşılarlar” dedi.