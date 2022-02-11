Efeler'de yerel üretim seferberliği
Aydın'da Efeler Belediyesi’nin park, bahçe ve yeşil alanlarındaki zeytin ağaçlarından elde edilen mahsulden üretilen zeytinyağı Efe Bakkal raflarında yerini aldı.
Efeler Belediyesi’nin park, bahçe ve yeşil alanlarındaki zeytin ağaçlarından elde edilen mahsulden üretilen zeytinyağı Efe Bakkal raflarında yerini aldı. Cam şişede uygun fiyatla vatandaşlara sunulan Efeler’in zeytinyağları satışa sunulan ilk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisini çekti.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Efelerimizin verimli toprakları geçmişten bugüne birçok uygarlığı beslemiş büyütmüştür. Bir dönem tarımda kendi kendine yeten ülkemiz bugün maalesef tarımsal kaynaklarını verimli şekilde kullanamıyor. Belediyemizin görev alanındaki zeytin ağaçlarından ürettiğimiz zeytinyağını Girne Mahallesi’ndeki “Efe Bakkal”ımızda vatandaşlarımızla buluşturduk. Uygun fiyatıyla, sağlıklı, güvenilir birçok ürünümüzü Efelerli vatandaşlarımızın tüketimine sunmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
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