Efes Selçuk Üzüm Şenliği başlıyor

Yayınlanma: 22.09.2023 - 12:21

Güncelleme: 22.09.2023 - 12:21

Tarım kenti Efes Selçuk’ta yetişen ve Gökçealan’a özgü bir tür olan Osmancık Üzümü için bir kez daha Osmancık Üzüm Şenliği düzenleniyor. Osmancık Üzüm Şenliği iklim krizi ve artan maliyetler sebebiyle zarar eden üreticinin sorunlarına vurgu yapmak, çözüm önerileri üzerine konuşmak, üreticiyi tüketici grupları ile buluşturmak amacıyla düzenlenecek Osmancık Üzüm Şenliği bu yıl “Tarımsal Kalkınma Buluşması’na” da ev sahipliği yapacak. Tarımsal Kalkınma Buluşması’na Prof. Dr. Engin Ertan, Prof. Dr. Fatih Şen, Dr. Birgül Ertan, Ziraat Mühendisi Anıl Ayvaz katılacak

Osmancık Üzüm Şenliği kapsamında 24 Eylül Pazar günü saat 12.00’de yerel üretici stantları açılması ile başlayacak. Saat 14.00’te gerçekleşecek Tarımsal Kalkınma Buluşması’nın ardından, saat 15.00’te Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterisi, saat 15.20’de açılış konuşmaları, saat 16.00’da Asparagas Konseri, saat 17.30’da gerçekleşecek Efes Kent Orkestrası Konseri de şenlik programında yer alıyor.