Efes Selçuklular Can Atalay için toplandı

Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:54

Güncelleme: 02.02.2024 - 10:54

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin Meclis Genel Kurulu’nda düşürülmesine tepkiler sürüyor. İzmir’de Efes Selçuk Emek ve Demokrasi Platformu çağrısıyla Selçuk İstasyon Meydanı’nda gerçekleşen eyleme Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, siyasi parti temsilcileri, STK’ler ve yurttaşlar katıldı.

Başkan Sengel; burada yaptığı konuşmada anayasa kavramına dikkat çekerek, anayasanın gerçek anlamda hakların korunması ve herkese eşit mesafede durulmasından geçtiğini belirtti. Her yurttaşın hak ihlali konusunda bilinçlendirilmesinin eğitimin en önemli işlevlerinden biri olduğunun altını çizen Sengel; “Karanlığa teslim olmak istemiyorsak tek başına meydanlarda olmak yetmiyor. Yakınınızdaki komşunuza, dışardaki arkadaşınıza bugün başkasına yarın sana demeyi anlatabilmemiz lazım. Can Atalaylar, Osman Kavalalar ve Mücella Yapıcılar için söylüyorum. Aydınlarımız yok bu ülkede. Konuşacak, yazacak aydınlarımız içerde ve biz halen daha ne yapacağız diye düşünüyoruz. Hukuka sahip çıkacağız. Ama bir arada hukuka sahip çıkanlar önce birbirine sahip çıkmayı bilecekler” diye konuştu.

“BUGÜN BİR KEZ DAHA YENİDEN BAŞLIYORUZ”

Efes Selçuk Emek ve Demokrasi Platformu tarafından yapılan ortak basın açıklamasında da Hatay halkının iradesinin yok sayıldığı belirtilerek; “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yargıtay eliyle gerçekleştirilen bu darbe girişiminin bir ortağı haline gelmiştir. AYM kararlarının bağlayıcı olduğu ve tüm yargı kurumlarını bağladığı yönündeki Anayasa hükmü önce Yargıtay tarafından, ardından da TBMM tarafından fiilen yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye’de artık bir anayasanın bulunmadığı, anayasal güvencelerin ortadan kaldırıldığı, TBMM tarafından tescillenmiştir. Sanılmasın ki yılacağız, sanılmasın ki pes edeceğiz, ‘öyle olsun’ diyeceğiz. Biz bugün, bir kez daha yeniden başlıyoruz. Buradan bu hukuksuz kararın alınmasında en ufak bir payı olanlara, kararın altına imza atanlara sesleniyoruz: Bu ülkenin tarihinin en aydınlık sayfalarından biri olan Gezi Direnişi’ni kirletebileceğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Ölümü reva gördüğünüz, ölüme mahkum ettiğiniz Hatay halkının iradesini hiçe saymanın hesabını mutlaka vereceksiniz” denildi.