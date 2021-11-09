Efes Selçuk’ta anma töreni: 'Daima Sonsuz Saygıyla Atatürk'

09 Kasım 2021 Salı, 15:50

İzmir'in Selçuk ilçesinde 10 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de İstasyon Meydanı’nda Nebil Özgentürk’ün hazırladığı “Daima Sonsuz Saygıyla Atatürk” konulu bir belgesel gösterimi ve sunum gerçekleştirilecek.

Belgesel yapımcısı, gazeteci, yazar Nebil Özgentürk, Mustafa Kemal Atatürk’ü hiç bilinmeyen görüntüleri ve sözlerinin yer aldığı bir sunumla anlatacak. Bugüne kadar yapmış olduğu belgesellerle Türkiye’nin yakın tarihine ve önemli portrelerine ışık tutan Nebil Özgentürk, sosyal medya hesaplarından “Koşa koşa ve saygıyla geçiyorum İzmir’in Efes Selçuk’una… Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuz özlemle. Hayallerini, mucizelerini, hedeflerini anlatmaya… Meydanlarda…” notuyla “Daima Sonsuz Saygıyla Atatürk” belgesel gösterimi ve sunumunu paylaştı.