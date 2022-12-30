Efes Selçuk’ta çalışanlara ikramiye müjdesi

30 Aralık 2022 Cuma, 07:39

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yeni yıl öncesinde Pamucak’ta belediye emekçileri ile bir araya geldi. Başkan Sengel, tüm belediye personeline yeni yıl öncesi ikramiye müjdesi verdi.

Pandemi ile birlikte ekonomik açıdan da zor geçen yılların kötü etkilerine rağmen 2022 yılının olumlu geçtiğine değinen Sengel, “İki yıl pandemi ile birlikte hepimiz için çok zor geçti. Ama alnımızın akı ile bir şekilde atlatabilmenin de gururunu yaşıyoruz. Sizlerin katkısı ve emekleriyle birçok iş yaptık. Bir belediye başkanı olarak benim için en büyük gurur hepimizin aynı anda bu kente duyduğu aidiyet duygusu ile adım atabilmesiydi” diye konuştu.

Yılbaşı öncesinde tüm belediye personelinin ikramiye alacaklarının ödeneceğini belirten Sengel, “Zor bir kış geçiriyoruz. Hepimizin bildiği gibi ekonomik olarak hepimiz ağır yükler altındayız. Hep beraber yolun ucundaki aydınlığı göreceğiz” ifadelerini kullandı.